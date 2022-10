Capri, pugnala al volto col cavatappi 45enne sulla funicolare e gli taglia l’orecchio: denunciato cameriere La vittima è un viaggiatore di 45 anni di Capri. L’aggressore un cameriere 25enne di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pugnala un viaggiatore sulla funicolare con un cavatappi per una banale lite. È accaduto giovedì scorso a Capri, attorno alle 10 del mattino. La vittima è un residente caprese di 45 anni, che è stato soccorso e trasportato all'Ospedale Capilupi per le cure mediche del caso, dove è stata poi dimessa con 15 giorni di prognosi per la guarigione. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale, mentre anche il personale dell'Atc della Funicolare ha cercato di aiutare subito il malcapitato viaggiatore. Per l'aggressione, la Polizia di Stato dell'Isola Azzurra ha denunciato a piede libero per lesioni aggravate un giovane cameriere 25enne originario di Napoli che lavora in un ristorante caprese. La vittima ha riportato numerose ferite lacerocontuse ed è stato necessario applicargli circa 20 punti di sutura, sia alla testa che all'orecchio reciso in verticale.

L'aggressore incastrato dalle telecamere

Il 25enne, secondo le prime ricostruzioni, era arrivato a Capri per andare a lavoro in un ristorante del centro. L'episodio ha suscitato subito lo sgomento degli altri viaggiatori che si trovavano in quel momento in funicolare. Le forze dell'ordine hanno poi acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno della funicolare di Capri per ricostruire quanto accaduto. In questo modo è stato possibile individuare ed identificare l'aggressore, che è stato poi portato al locale commissariato della Polizia di Stato. Qui è poi scattata la denuncia a piede libero per lesioni aggravate. Le condizioni del ferito sono in miglioramento. Grazie ai tempestivi soccorsi e alle cure mediche, per fortuna, sono stati evitati danni peggiori.