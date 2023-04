Capri, gara di moto di notte a 160 km orari, il video su TikTok: multati dai carabinieri La vicenda era stata denunciata da Francesco Emilio Borrelli (Avs). Carabinieri e polizia locale hanno identificato i 4 giovani e sanzionato i due conducenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gara di moto in strada ad Anacapri, sull'isola di Capri ad alta velocità in piena notte. Una corsa a folle velocità, che raggiunge i 160 chilometri orari, in località faro di Punta Carena e via Nuova del faro. Tutta la scena viene riprese con i cellulari e pubblicata poi su TikTok. Il video diventa subito virale. Ma i due motociclisti finiscono nei guai. Individuati e identificati proprio grazie alle immagini, sono stati rintracciati e multati per violazione del Codice della Strada, grazie alle indagini lampo dei carabinieri della locale stazione e degli agenti della Polizia Municipale. Sui social c'era chi aveva parlato anche di possibili corse clandestine, ma al momento è stata accertata solo la sanzione per la violazione del codice stradale.

La vicenda era stata denunciata ieri dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che aveva pubblicato il video che gli era stato segnalato. ""Salve deputato – si legge nel post pubblicato da Borrelli – ecco il video di una gara clandestina di moto che sarebbe svolta ad Anacapri. Sembra sia di ieri sera. Le forze dell'ordine sono già avvertite". I responsabili della gara di motociclette sono poi stati identificati.

Ieri sera, ad Anacapri i carabinieri della locale stazione insieme al personale della polizia municipale hanno avviato gli accertamenti dopo che era stato diffuso un video sul noto social network cinese. In sostanza, veniva simulata una gara motociclistica clandestina. I militari hanno appurato che le immagini riguardavano un evento avvenuto in località faro di Punta Carena e via Nuova del faro. Nel video in questione viene ripresa la velocità dei mezzi che raggiunge i 160 chilometri orari. Militari ed agenti hanno identificato i 4 giovani residenti sull’isola – tutti maggiorenni e incensurati – e hanno sanzionato i 2 conducenti dei motoveicoli.