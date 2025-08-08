Capri, dipendente dell’hotel ruba la borsa di marca della cliente e la scambia con una falsa

Borsa contraffatta, immagine di repertorio

Probabilmente la donna si sarebbe accorta di quello scambio soltanto una volta tornata a casa, quando sarebbe stato ormai troppo tardi. E, chissà, forse se la sarebbe presa col negozio dove l'aveva acquistata, accusandolo di averle venduto un falso. In realtà, a eseguire il "gioco di prestigio" era stato il dipendente dell'hotel dove stava soggiornando, a Capri, che ora ha rimediato una denuncia per furto aggravato e ricettazione.

La vicenda inizia quando il direttore della struttura alberghiera dell'isola del Golfo di Napoli chiama la Polizia: racconta che, guardando le telecamere di sorveglianza, ha visto che il ragazzo, un 28enne napoletano, era in un'area diversa da quella a lui assegnata e si muoveva con fare sospetto. Sul posto, in via Tragara, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Capri, che hanno individuato il giovane e hanno controllato il suo zaino. E dentro ci hanno due borse di marca, una delle quali contraffatta.

Gli agenti hanno accertato che la borsa originale era stata presa dalla camera di albergo di una cliente e che al suo posto ne era stata lasciata un'altra, falsa; all'interno della struttura hanno inoltre trovato una terza borsa, anche questa contraffatta e della stessa marca, che era stata nascosta dal 28enne. Le tre borse false sono state sequestrate e il ragazzo, che è risultato avere precedenti di polizia, è stato denunciato; la borsa originale, alla fine, è stata restituita alla legittima proprietaria.