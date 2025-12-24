Capodanno Napoli, gli eventi da piazza Vittoria spostati a Municipio. Alle 2.15 i fuochi a Castel dell’Ovo

Gli eventi di Capodanno organizzati inizialmente in Piazza della Vittoria a Napoli si spostano in Piazza del Municipio. Lo ha deciso il Comune di Napoli "al fine di garantire la massima sicurezza per il pubblico", come si legge in una nota di Palazzo San Giacomo. Dunque, sarà davanti al palazzo sede del Comune che si terranno il contest Dj giovani proposte, l’evento con Claudio Cecchetto e Gigi Soriani. Alla Rotonda Diaz, invece, confermati Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale e Giovanni D’Apuleo. Anche il dj set “Alza il volume, è 2026” previsto nel pomeriggio di Capodanno si terrà in Piazza Municipio anziché in piazza Vittoria.

"La decisione di tenere l’evento in Piazza Municipio anziché in Piazza Vittoria è stata presa di concerto con le autorità competenti", fa sapere Palazzo San Giacomo, "per ottimizzare la gestione dei flussi e assicurare a tutti i partecipanti un’esperienza di festa serena e controllata, in uno spazio più idoneo a ospitare la grande affluenza prevista per la notte di San Silvestro". Piazza del Municipio infatti permette più collegamenti con il trasporto pubblico, come Linea 1 e Linea 6 della metropolitana.

I quattro giorni di festeggiamenti si apriranno come previsto lunedì 29 dicembre con “Neapolitan Power – Dalle origini al futuro”, alle ore 20.00 al PalaVesuvio. Martedì 30, sempre dalle ore 20.00, all’Alcott Arena ci sarà la finale di “Urban Generation – Napoli 2025”. Il 31, in contemporanea con Piazza Municipio e Rotonda Diaz, ma nella cornice di Piazza del Plebiscito, ci sarà il grande spettacolo musicale che accompagnerà i napoletani e i tanti turisti nel nuovo anno. Nella notte di Capodanno, lo spettacolo pirotecnico inizierà alle 2.15 a Castel dell'Ovo: si potrà assistere come di consueto dal Lungomare di Napoli. Il 1° gennaio, inoltre, è prevista a mezzogiorno la quarta edizione di “That’s Napoli Live Show” e, a partire dalle ore 17.00, il dj set “Alza il volume, è 2026”.