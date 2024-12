video suggerito

Capodanno Napoli, c’è il piano sicurezza: baretti blindati e controlli anti-terrorismo sulla festa ebraica La Prefettura aumenta i controlli in vista di Capodanno. Posti di blocco per controlli alcol e guida per aperitivi e veglioni. Allerta per la festa ebraica della Chanukkà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Posti di blocco dopo aperitivi e veglioni per controllare la guida sotto l'effetto di alcol e droghe nelle zone della movida a Napoli la notte di Capodanno. Allerta anti-terrorismo per la celebrazione della festa ebraica delle luci, la Chanukkà, dopo gli ultimi attentati. Controlli potenziati sulla vendita e l'uso di botti illegali. Scatta il piano sicurezza della Prefettura di Napoli per la sera del 31 dicembre e la notte del 1 gennaio 2025.

Il piano sicurezza della Prefettura di Napoli per Capodanno 2025

Il dispositivo è stato elaborato nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Michele Di Bari, con la partecipazione dell’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, del Questore, Maurizio Agricola, del Comandante provinciale dei Carabinieri, Biagio Storniolo e del rappresentante del Comando provinciale delle Guardia di Finanza.

È stato pianificato per Capodanno un piano di interventi che prevede di attenzionare particolarmente i luoghi pubblici dove sono previste manifestazioni aggregative, nonché gli esercizi pubblici ove si svolgeranno eventi con un numero rilevante di persone. In particolare, è stata disposta l’intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell’ordine, con il coinvolgimento della Polizia locale, nelle zone urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle dove, solitamente, si riscontra un movimento di persone più elevato, quali le aree della movida cittadina, i cosiddetti "baretti" di Chiaia, il quartiere Vomero ed il centro storico, da piazza San Domenico Maggiore, a Mezzocannone, da piazza Bellini ai Quartieri Spagnoli.

Controlli potenziati anti-terrorismo per la festa ebraica della Chanukkà

È stata pianificata, inoltre, l’intensificazione dei servizi di controllo presso gli scali portuali, aeroportuali, ferroviari e nelle zone particolarmente a rischio, al fine della prevenzione del contrasto di eventi criminosi, nonché in prossimità dei luoghi di culto, ove sono programmate le tradizionali celebrazioni religiose.

Tra queste, riflettori puntati sulla festa ebraica della Chanukkà, programmata tra il 25 dicembre e il 2 gennaio 2025, con riferimento alla quale pure sono state pianificate specifiche misure di controllo del territorio, anche in considerazione dei rischi connessi agli ultimi accadimenti internazionali.

Verifiche anche sui botti illegali di Capodanno

Rimane alto il livello di attenzione delle Forze dell’ordine sul fenomeno della commercializzazione illecita dei prodotti pirotecnici e, in particolare, di quelli vietati, con attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti. A tale riguardo, il Prefetto ha richiamato, con recente circolare, anche l’attenzione dei Sindaci del territorio affinché attuino ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare la produzione e la commercializzazione di artifici pirotecnici illegali anche attraverso le Polizie Locali.