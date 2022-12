Capodanno Napoli 2023, vietati botti illegali, spray urticanti e lattine su Lungomare e al Plebiscito L’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi in vigore dal 30 dicembre al 1 gennaio 2023 su richiesta della Questura.

A cura di Pierluigi Frattasi

Stop ai botti illegali, agli spray urticanti e alle bevande in lattina o in contenitori di vetro a Capodanno 2023 in piazza del Plebiscito e sul Lungomare di Napoli. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, in vigore dalle ore 18,00 di oggi, 30 dicembre 2022, fino al 1 gennaio 2023 in piazza del Plebiscito, e dalle ore 18,00 di domani, 31 dicembre, fino al 1 gennaio 2023, sul Lungomare di via Caracciolo.

Il divieto è scattato per motivi di sicurezza pubblica su richiesta della Questura di Napoli che il 29 dicembre ha chiesto al Comune un provvedimento per il divieto “di vendita e di consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e in lattine; il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum, nonché il divieto di introdurre ed esplodere fuochi di artificio in Piazza del Plebiscito e sul Lungomare Caracciolo, in occasione degli eventi previsti per il Capodanno, dal concerto di Rkomi ai festeggiamenti sul Lungomare dopo la mezzanotte del 1 gennaio.

Il divieto di sparare fuochi di artificio non autorizzati in piazza è già previsto dal Regolamento di Polizia e di Sicurezza Urbana del Comune di Napoli ed è valido per tutta la città.

“I suddetti eventi – è scritto nell'ordinanza – sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande; pertanto, le suindicate richieste della Questura di Napoli individuano misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità”.

L'ordinanza sindacale di Capodanno 2023

Fermo restando i divieti già stabiliti dalle norme del vigente Regolamento di Polizia e di Sicurezza Urbana,

1. per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle “Festività di fine anno”, che avranno luogo in Piazza del Plebiscito nei giorni di venerdì 30 dicembre 2022 con il concerto dell’artista Rkomi e di sabato 31 dicembre 2022 con lo spettacolo di Capodanno, nella predetta area dalle ore 18:00 di venerdì 30 dicembre 2022 e fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2023, il divieto di:

Vendita e di consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e in lattine, con esclusione del servizio di somministrazione ai tavoli all’interno dei locali;

Vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum;

2. per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione degli eventi che si svolgeranno sul Lungomare di via Caracciolo, dalle ore 18:00 di sabato 31 dicembre fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2023, il divieto di: