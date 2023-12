Capodanno 2024 a Napoli in piazza Plebiscito e sul Lungomare, piano viabilità con le strade chiuse L’ordinanza con il piano traffico per la festa di Capodanno 2024 per i giorni di 30, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito e il Lungomare di Napoli blindati per i tre giorni di festeggiamenti del Capodanno 2024. Il Comune ha preparato un fitto programma di spettacoli e concerti, che andranno in scena da sabato 30 dicembre al 1 gennaio 2024. Il clou della kermesse è in piazza del Plebiscito, dove è stato allestito il palco. La notte di San Silvestro ci sarà l'attore comico Peppe Jodice ad accompagnare napoletani e turisti verso il brindisi di mezzanotte. Per sabato sono previsti il “Capodanno dei Bambini” al Maschio Angioino e il “Concerto dei giovani big della scena urban e rap” in piazza del Plebiscito. Subito dopo partirà la discoteca sul Lungomare, con “Napoli cambia Traccia” in Piazza Vittoria e alla Rotonda Diaz per tutta la notte del 31 e del 1 gennaio.

L'ordinanza con il piano traffico di Capodanno 2024

Per l'occasione, il Comune di Napoli ha previsto un apposito dispositivo di traffico per consentire i festeggiamenti del Capodanno a Napoli in piazza del Plebiscito e sul lungomare di Napoli, programmati per i giorni 30 e 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024. Il dispositivo di circolazione si affianca a quello dei trasporti pubblici, con la metropolitana Linea 1 che effettuerà corse non stop tutta la notte tra il 31 e il 1 gennaio. Il sindaco ha anche emanato un'altra ordinanza con i divieti di utilizzo dei fuochi artificiali nell'area dei festeggiamenti e della vendita di bevande in contenitori di vetro.

Ma cosa prevede l'ordinanza del Comune di Napoli per il piano di viabilità in occasione del Capodanno 2024? Ecco il dispositivo in dettaglio:

1) Istituire, dalle ore 18.00 del 30 dicembre 2023 e fino a cessate esigenze del 31 Dicembre 2023:

a) il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine:

a.1) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno)

a.2) in via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

a.3) in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

a.4) piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia e via Giovanni Nicotera (tratto da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

a.5) in via Cesario Console;

b) il senso unico di circolazione:

b.1) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia;

b.2) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

c) la sospensione:

c.1) in via San Carlo e in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

c.2) in via San Carlo e in via Cesario Console dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

d) il divieto di sosta con rimozione forzata in via Generale Giordano Orsini, nel tratto compreso tra via Cesario Console e via Falero, sul lato destro del senso di marcia, eccetto i veicoli autorizzati.

2) Istituire, dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2023 e fino a cessate esigenze del 1 Gennaio 2024:

a) il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine:

a.1) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno)

a.2) in via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

a.3) in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

a.4) piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia e via Giovanni Nicotera (tratto da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

a.5) in via Cesario Console;

a.6) in via Ammiraglio Ferdinando Acton, nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro;

a.7) in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;

a.8) in via Alessandro Dumas padre;

a.9) in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope;

a.10) in Borgo Marinari;

a.11) in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio;

a.12) in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento;

b) l'obbligo, per i veicoli circolanti in via Carlo de Cesare, di svoltare a sinistra all'intersezione di via Toledo;

c) il senso unico di circolazione in via Toledo dall'intersezione di via Carlo de Cesare a quella di via Santa Brigida;

d) l'obbligo per i veicoli circolanti in piazza Carolina di svoltare a sinistra all'intersezione di via Chiaia;

e) il divieto di sosta con rimozione coatta:

e.1) in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza Plebiscito e via Santa Lucia, eccetto i veicoli dei possessori di posto H personalizzati.

e.2) in via Generale Giordano Orsini, nel tratto compreso tra via Cesario Console e via Falero, sul lato destro del senso di marcia, eccetto i veicoli autorizzati.

f) la sospensione:

f.1) in via San Carlo, in via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

f.2) in via San Carlo e in via Cesario Console dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

f.3) del percorso di mobilità ciclistica nei tratti di strada interessati dagli eventi.

3) Istituire dalle ore 1.00 del 1 gennaio 2024 a cessate esigenze dello stesso giorno, in caso di necessità, per motivi di sicurezza veicolare e pedonale stabiliti dal Servizio Polizia Locale,

il divieto di transito veicolare in via Chiatamone eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai, i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

Il dispositivo per i mezzi pubblici

L'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha comunicato che per l'occasione saranno deviati i percorsi di alcune linee bus (128, R2,140 e 154) nelle giornate del 30 e del 31 dicembre. Nello specifico:

Sabato 30 dicembre

La linea 128: dalle ore 18:00 limita a p.zza Vittoria;

la linea R2 dalle ore 18:00 limita corsa ai Cavalli di Bronzo;

Domenica 31 dicembre

la linea 128 dalle ore 18:00 limita e staziona a p.zza Vittoria;

la linea 140 limita a p.zza Vittoria;

la linea 154 proveniente da p.zza Vittoria e diretta al BRIN impegna la galleria della Vittoria.