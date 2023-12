Capodanno 2024, a Napoli metro Linea 1, funicolari e parcheggi Anm non stop la notte del 31 Raggiunto l’accordo tra Anm e sindacati per i prolungamenti degli orari dei mezzi pubblici di Natale, Capodanno, primo gennaio e Pasqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

É stato raggiunto l'accordo tra l'Anm, l'azienda del trasporto pubblico di Napoli, e i sindacati, per i prolungamenti degli orari di esercizio di metropolitana Linea 1, funicolari e parcheggi gestiti dalla società per la notte di Capodanno, Natale, Pasqua e il primo gennaio 2024. Lo fa sapere il sindacato Usb. Due giorni fa, al termine di un precedente incontro, le parti non avevano trovato un accordo.

L'intesa è stata raggiunta grazie all'accoglimento delle richieste dei dipendenti da parte di Anm: verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto dal precedente accordo aziendale, maggiorato nelle giornata di Natale, Pasqua e primo gennaio pomeriggio, e verranno predisposti i necessari presidi a garanzia della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori. L'accordo riguarda le metro della Linea 1 di Napoli e gli altri servizi gestiti da Anm, ovvero i parcheggi e le funicolari. Commentano Marco Sansone ed Adolfo Vallini, dell'Usb:

Siamo soddisfatti per aver raggiunto questo importante risultato. La strada del dialogo e della correttezza istituzionale con l'amministrazione comunale, venuta meno nei giorni scorsi, deve ritornare ad essere la via maestra per garantire pari dignità e il rispetto del pluralismo sindacale. Il direttore generale di Anm, l'ingegner Francesco Favo, con la giusta autorevolezza e praticità da "scugnizzo napoletano" è riuscito, dopo ore di intensa trattativa, a fare sintesi ed a presentare una bozza di accordo compatibile con tutte le richieste sindacali.