Capodanno 2024, a Napoli niente metro non stop la notte del 31: salta l’accordo con i sindacati Il tavolo con i sindacati per i prolungamenti di Capodanno è saltato a pochi giorni dalla Vigilia di Natale. Si tratta per un accordo in extremis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Niente corse della metropolitana Linea 1 non stop la notte di Capodanno 2024. Salta l'accordo tra Anm e sindacati per i prolungamenti notturni della notte del 31. A pochi giorni dalla Vigilia di Natale, l'incontro di oggi con i sindacati si è chiuso con un nulla di fatto. L'azienda aveva messo sul tavolo 155 euro circa per le giornate di 25 dicembre e 1 gennaio e 310 euro per la notte di Capodanno, mentre negli altri anni era di 500 euro. Il 24 dicembre la metro chiuderà alle ore 20. Ma le posizioni si sono allontanate. A pesare anche lo stallo della trattativa sullo scorrimento della graduatoria per l'assunzione degli idonei del concorso Anm. I sindacati spingono per assumere nuovi giovani dall'elenco. Mentre al momento si va avanti con gli interinali.

Simeone: "Bisogna far scorrere la graduatoria per assunzioni"

Per Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti,

L'azienda ha fatto una proposta di accordo che dovrà essere formalizzata anche per iscritto. Ma il vero tema è lo scorrimento della graduatoria per le assunzioni. Il consiglio comunale ha dato una linea di indirizzo che è quella di procedere con lo scorrimento della graduatoria degli idonei. Mentre al momento si va avanti con il personale interinale, con costi maggiori e con il rischio che la graduatoria scada.

Vallini(Usb): "Inaccettabili posizioni dell'azienda"

Adolfo Vallini (USb) sottolinea in una nota:

Si sono interrotte le trattative con la società ANM per il prolungamento del servizio linea 1 e funicolare centrale la notte di Capodanno. Abbiamo dovuto abbandonate il tavolo, l'azienda ha deluso tutte le nostre aspettative circa l'organizzazione del lavoro, della sicurezza e le necessarie premialità da riconoscere ai lavoratori a ristoro dell'impegno straordinario al quale saranno chiamati.

E, ancora,

Siamo stati costretti a prendere atto delle inaccettabili posizioni aziendali, nonostante avessimo avanzato proposte di modifica del numero di agenti di stazione da utilizzare a salvaguardia della sicurezza e regolarità dell'esercizio e di riconfermare l'erogazione della premialità erogata lo scorso anno di circa 500 euro.

Poi aggiunge:

Al tavolo degli autonomi abbiamo ribadito, per l'ennesima volta la necessità di raddoppiare o, in alcuni casi, triplicare il numero di operatori di stazioni e macchinisti a bordo treno, vista la grandissima affluenza di viaggitori prevista, che potrebbe raggiungere il record di 200mila passaggi in una notte. Ma anche di prevedere la possibilità di fruire dei trasporti gratis o, in alternativa, di commercializzare una card prepagata, valevole su tutte le linee bus, metropolitana e funicolare nel periodo natalizio al costo di soli 10 euro.

E conclude:

Quanto all'erogazione della premialità è stata offerta una cifra molto al di sotto delle aspettative degli operatori e non in linea con quanto percepito negli anni precedenti, determinando una penalizzazione dei lavoratori che saranno comunque chiamati durante la notte di Capodanno a dare l'anima ed abbandonare a casa le proprie famiglie, con l'obiettivo di offrire un servizio straordinario alla città. Restiamo disponibili nel ricercare soluzioni condivise contemperando gli interessi della città, dei lavoratori e dell'amministrazione comunale. Quest'ultima sempre pronta quando si tratta di aumentare lo stipendio del sindaco e dei consiglieri comunali, utilizzando le tasse dei cittadini, molto meno quando le si chiede di riconoscere un giusto compenso ai lavoratori dei trasporti chiamati ad effettuare un servizio fuori dall'ordinario nelle festività natalizie.