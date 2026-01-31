Capaccio, Noah Conti morto a 19 anni dopo operazione al cervello: aperta inchiesta

Noah Conti, 19 anni, è morto nell’ospedale “San Luca” dopo un intervento al cervello; la famiglia ha sporto denuncia.

Cartella clinica sequestrata, disposto l'esame autoptico: la Procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta sulla morte di Noah Amiyn Conti, 19enne di Spinazzo, borgata di Capaccio Paestum (Salerno), morto ieri mattina, 30 gennaio, nell'ospedale San Luca dopo un'operazione al cervello. Gli accertamenti sono partiti a seguito della denuncia sporta dalla madre, che si è rivolta ai carabinieri.

La vicenda comincia alcuni mesi fa, quando il ragazzo si rivolge ad un oculista per un disturbo ad un occhio. È il 20 dicembre scorso e, su consiglio del medico, il 19enne viene ricoverato nell'ospedale di Vallo della Lucania per un approfondimento diagnostico. Viene dimesso due giorni dopo, il 22 dicembre, con l'indicazione di tornare il 7 gennaio per un ulteriore controllo. Dopo aver lasciato l'ospedale, però, le condizioni del ragazzo peggiorano.

Si rende quindi necessario un nuovo ricovero e il trasferimento nel reparto di Rianimazione. Quindi la decisione di procedere con un intervento chirurgico: per i medici soffre di idrocefalia. Dopo l'operazione i sanitari avrebbero rassicurato i familiari di Noah sulle sue condizioni e sul recupero ma, nelle ore successive, il 30 gennaio, il decesso.

L'indagine della Procura

I familiari del 19enne hanno sporto querela, chiedendo di accertare eventuali errori diagnostici e sull'iter ospedaliero, e di appurare se c'è un nesso tra l'intervento a cui il giovane è stato sottoposto e il decesso sopraggiunto poche ore dopo. La madre del ragazzo ha nominato come difensore l'avvocato di fiducia Antonello Natale, che si avvarrà di un consulente tecnico di parte.