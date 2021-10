Trasporto pubblico a Napoli

Caos trasporti a Napoli, ferme la Linea 1 della metropolitana e la funicolare di Chiaia Trasporto pubblico nel caos a Napoli: prima si è fermata la Funicolare di Chiaia “per guasto tecnico”, quindi è toccato cinque minuti dopo alla Linea 1 della metropolitana “per problemi tecnici”, limitando la tratta alla Piscinola – Dante. In una giornata già caratterizzata da pioggia e vento, una brutta notizia per i pendolari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’avviso comparso all’ingresso della Funicolare di Chiaia | Foto / Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Due avvisi in pochi minuti, e il trasporto pubblico di Napoli è piombato di nuovo nel caos: prima si è fermata la Funicolare di Chiaia, poi pochi minuti dopo è toccato alla Linea 1 della metropolitana partenopea. E così, tra pioggia e raffiche di vento, chi a quell'ora tornava a casa dopo il lavoro o l'università, si è ritrovato a doversela letteralmente "fare a piedi". Alle 19 l'annuncio che "la Funicolare Chiaia dalle ore 19.00 è chiusa per guasto tecnico", subito dopo è toccato alla Linea 1 della metropolitana che "per problemi tecnici, dalle ore 19.05 la circolazione è limitata alla tratta Piscinola – Dante", vale a dire tagliando fuori il tratto che tra piazza Dante arriva fino a piazza Garibaldi dove in molti utilizzano altri mezzi per raggiungere la provincia o uscirne del tutto.

Impossibile sapere quando e se il servizio riprenderà: è probabile che per la Funicolare bisognerà attendere direttamente domattina visto che l'ultima corsa è normalmente prevista per le 21.30, e non è escluso che così tocchi anche alla Linea 1 della metropolitana nel tratto interessato. Sempre che entrambi i guasti e problemi vengano risolti nelle prossime ore: altrimenti il disagio per cittadini e pendolari si prolungherà fino a domani.