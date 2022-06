Caos nel Pd in Campania, è fuga di big dall’assemblea regionale: verso il commissario da Roma Dopo Umberto Del Basso De Caro si dimette anche Gennaro Oliviero. L’assemblea Pd potrebbe non avere i numeri per eleggere il nuovo segretario regionale e si rischia il commissario.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gennaro Oliviero

Pd nel caos in Campania. È fuga di big dall'assemblea regionale. A due giorni dall'addio di Umberto Del Basso De Caro, parlamentare e capo del movimento Pd del Sannio, lascia l'assise anche Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale, che ha comunicato la sua decisione tramite email a Nicola Landolfi, presidente del Pd Campania. Le defezioni arrivano proprio a ridosso dell'elezione da parte dell'assemblea del nuovo segretario regionale, poltrona vacante dal 21 marzo scorso, quando si dimise Leo Annunziata, fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca. Due dimissioni di peso, quindi, che lasciano intravedere la possibilità di un commissariamento da Roma.

Con Oliviero, lascia l'assemblea Pd anche Agostino Navarra, referente dell'area di Caserta. Si apre così ufficialmente la crisi nel Pd della Campania, che rischia di minare anche la leadership del presidente Vincenzo De Luca. Proprio l'ex sindaco di Salerno era riuscito a portare un suo fedelissimo, Leo Annunziata, ai vertici regionali del democrat due anni fa. Ma dopo le dimissioni di quest'ultimo non è riuscita l'impresa di De Luca di fare il bis con Stefano Graziano come successore.

Un tentativo che si è scontrato con le altre correnti del partito. Orlandiani, franceschiniani, gueriniani non hanno espresso un loro nome. Mentre la soluzione per superare l'impasse sembra che potrebbe passare per un commissariamento dai vertici nazionali. Una ipotesi già avanzata dal segretario Enrico Letta, durante una visita a Napoli a fine aprile: "O decide l'assemblea, oppure arriva da noi una decisione". I membri dell'assemblea Pd della Campania sono 235. Il quorum ne richiede almeno la metà. Al momento non è sicuro che la fuoriuscita di Del Basso De Caro e Oliviero non possa scatenare un effetto domino, portando il partito ad un commissariamento automatico.