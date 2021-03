Il lunedì segna l'inizio di una nuova settimana, la ripresa della routine e del lavoro, ed è considerato come il giorno più "difficile" della settimana. Diventa un vero e proprio incubo se, alla ripresa della quotidianità, si aggiunge anche una giornata da dimenticare per il trasporto pubblico cittadino. Come oggi, lunedì 1 marzo, ad esempio, dal momento che a Napoli, da questa mattina, si segnalano problemi su entrambe le linee della metropolitana cittadina. Sulla Linea 1, quella cosiddetta "collinare", che attraversa tutta la città, dalle 8 di questa mattina la circolazione è limitata alla tratta Piscinola-Dante – e viceversa: per raggiungere dunque il capolinea di Garibaldi, e quindi la Stazione Centrale, bisogna utilizzare gli autobus cittadini, con conseguente sovraffollamento dei mezzi e delle banchine di attesa. "Metro Linea 1: dalle ore 08:00 la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola – Dante": questo il messaggio pubblicato questa mattina da Anm, che gestisce la linea, e il servizio non è ancora stato ripristinato.

Problemi, come detto, anche sulla Linea 2, l'altra linea della metropolitana cittadina, gestita invece da Ferrovie dello Stato, che collega la periferia Est di Napoli (capolinea San Giovanni-Barra) all'hinterland occidentale (capolinea Pozzuoli). Sulla linea si sono registrati numerosi guasti, che hanno causato un notevole rallentamento alla circolazione ferroviaria: si sono registrate anche due ore di attesa. I notevoli ritardi dei treni hanno causato, inevitabilmente, anche il sovraffollamento delle banchine e, quindi, il mancato rispetto delle norme anti-Covid: alla stazione di Cavour, nel cuore di Napoli, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per far rispettare il distanziamento alle persone in attesa sulla banchina.