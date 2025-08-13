Caos alla Festa Patronale di Battipaglia: fanno esplodere botti tra i fedeli, poi picchiano un volontario: 4 denunciati

I quattro denunciati hanno seminato il caos alla Festa Patronale di Santa Maria della Speranza a Battipaglia: dopo aver fatto esplodere fuochi d’artificio tra fedeli e passanti, i quattro soggetti hanno aggredito un volontario della Protezione Civile.

Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha identificato e denunciato 4 soggetti che, lo scorso 6 luglio, hanno seminato il caos alla Festa Patronale di Santa Maria della Speranza a Battipaglia, nella provincia di Salerno. Quella sera, nella centralissima piazza Tusciano, stando alle risultanze investigative dei poliziotti, i quattro soggetti, senza alcuna autorizzazione, hanno fatto esplodere fuochi pirotecnici tra fedeli, passanti e abitazioni, mettendo in pericolo la loro incolumità. Accortosi della situazione, un volontario della Protezione Civile è intervenuto per farli smettere: in tutta risposta i 4 soggetti lo hanno aggredito, dapprima verbalmente e poi fisicamente, spintonandolo e facendolo cadere per terra e provocandogli così una frattura scomposta e una lussazione della spalla che hanno richiesto un intervento chirurgico.

Grazie a un'articolata attività di indagine della Sezione Informativa del commissariato di Battipaglia della Polizia di Stato, i quattro soggetti, tutti con precedenti penali, sono stati identificati e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria: i quattro devono rispondere di accensione ed esplosioni pericolose, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate; uno dei quattro è un tifoso locale già sottoposto a Daspo.