Trasporto pubblico a Napoli

Cantieri in via Arenaccia per un mese: si posa il nuovo elettrodotto anti blackout Lavori per la posa del nuovo elettrodotto di media tensione. Il piano di viabilità del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i cantieri in via Arenaccia, al centro storico di Napoli, per posare il nuovo cavo elettrico di media tensione. I lavori dureranno circa un mese. L'avvio, salvo imprevisti, è fissato per il 13 novembre prossimo e la conclusione dei lavori entro il 6 dicembre, prima della Festa dell'Immacolata. L'intervento interesserà una delle strade più trafficate della città, importante arteria di collegamento tra piazza Carlo III, via Foria, Poggioreale e la zona di Capodichino.

Si posa il nuovo elettrodotto di media tensione

I lavori saranno a carico della società E-Distribuzione spa e consistono nella sostituzione delle linee elettriche di Media Tensione. In pratica, della posa del nuovo elettrodotto. Lavori necessari per migliorare l'alimentazione energetica a Napoli, molto stressata soprattutto d'estate, quando i cavi dell'elettricità si sono addirittura fusi e si sono verificati numerosi blackout a causa degli elevati consumi energetici per i condizionatori accesi. Avere una rete elettrica avanzata ed efficiente può sicuramente ridurre queste problematiche.

Il piano viabilità

Ciò nonostante, trattandosi di una strada molto trafficata, è immaginabile che i lavori saranno accompagnati da disagi per gli automobilisti. Il Comune di Napoli, quindi, ha preso tutte le precauzioni per ridurre al minimo i disagi. Ai lavori sarà data ampia pubblicità. Le aree di cantiere saranno ben delineate e ci sarà l'apposita segnaletica. Saranno, inoltre, previsti corridoi per garantire, in totale sicurezza, l’attraversamento dei pedoni. Nelle aree a doppio senso di circolazione ci saranno gli operai con le bandierine a regolare il traffico. La strada sarà quindi aperta, sarà posato il cavo dell'elettrodotto, e quindi la carreggiata sarà richiusa. I ripristini definitivi del manto stradale avverranno successivamente. Si prevede tra marzo e maggio 2024.