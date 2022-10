Cantiere stradale abusivo e pericoloso sequestrato nel Casertano: è il terzo in un mese Per la terza volta in un mese a Marcianise e dintorni, nella provincia di Caserta, le forze dell’ordine hanno sequestrato un cantiere stradale sprovvisto dell’autorizzazione comunale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un cantiere stradale completamente abusivo, senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, è stato scoperto a Marcianise, nella provincia di Caserta: si tratta del terzo cantiere stradale abusivo sequestrato tra Marcianise e i Comuni limitrofi in poco più di un mese. Oggi, gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, mentre transitavano in via Fratelli Onorato, si sono imbattuti nel cantiere: alcuni operai stavano effettuando dei lavori di scavo e fresatura per conto dell'Enel. Subito agli agenti è saltato all'occhio che il cantiere non era delimitato e sprovvisto dell'apposita cartellonistica, per cui pericoloso anche per pedoni e soprattutto automobilisti; inoltre, i lavori venivano effettuati a pochi passi da una scuola.

Approfondendo i controlli, oltre a rilevare che gli operai non indossavano i dispositivi di sicurezza, i poliziotti hanno anche riscontrato che il cantiere era sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione comunale, motivo per il quale i responsabili e gli operai sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, mentre il cantiere è stato posto sotto sequestro.

Solo pochi giorni fa, lo scorso 30 settembre, ancora a Marcianise, tra viale Leonardo Da Vinci e via Kennedy, le forze dell'ordine individuarono un altro cantiere abusivo, dove alcune persone stavano lavorando in subappalto per conto di Enel: in quella occasione, sette tra responsabili e operai del cantiere vennero denunciati. Ad agosto, nella vicina Capodrise, invece, i poliziotti scoprirono ancora un cantiere sprovvisto di qualsiasi autorizzazione, denunciando anche in quella occasione sette persone.