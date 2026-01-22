Cani al guinzaglio investiti da un’auto in centro ad Avellino: uno è morto, l’altro è grave

L’incidente si è verificato oggi, 22 gennaio, in pieno centro ad Avellino. Un uomo stava portando i suoi due cani al guinzaglio, quando gli animali sono stati investiti sulle strisce; il conducente dell’auto non si è fermato ed è scappato.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, in pieno centro ad Avellino: due cani sono stati investiti da un'automobile sulle strisce pedonali; uno dei due è purtroppo morto, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito. L'incidente si è verificato in via De Renzi, a ridosso di piazza Kennedy, zona centrale e anche molto affollata della città irpina: una donna stava portando a passeggio i suoi due cani, un dogo argentino e un labrador quando, in prossimità delle strisce pedonali, in fase di attraversamento, i due animali sono stati investiti da un'auto.

Il conducente della vettura è scappato

Subito dopo l'impatto con i due cani, l'automobilista non si è fermato a prestare soccorso ma si è dato alla fuga. Sfortunatamente, nonostante l'intervento di alcuni passanti e poi dei soccorsi, uno dei due cani è morto, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza nella più vicina clinica veterinaria; la donna a cui i due cani erano affidati, invece, ha riportato per fortuna soltanto lievi ferite.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare il veicolo che ha investito i due cani e il suo conducente che, come detto, ha fatto perdere le sue tracce.