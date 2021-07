Cane randagio trovato morto in un terreno, gli hanno sparato: orrore ad Ercolano La scoperta è stata effettuata nella serata di ieri in un terreno incolto della città alle pendici del Vesuvio: sono stati due volontari, che si prendevano cura dell’animale, a ritrovarlo morto. Sulla vicenda indagano i carabinieri: sul cane verrà effettuata l’autopsia da parte dei veterinari dell’Asl.

A cura di Valerio Papadia

Una scoperta terribile quella effettuata nella serata di ieri, martedì 27 luglio, ad Ercolano, nella provincia di Napoli, dove un cane randagio è stato trovato morto: gli hanno sparato. Intorno alle 21.30 di ieri, i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in un terreno incolto in via della Barcaiola: qui, due cittadini del posto, due volontari che si prendevano spesso cura dell'animale, lo hanno trovato morto, a causa di diverse ferite da arma da fuoco. Oltre ai militari dell'Arma, sul posto sono arrivati anche i veterinari dell'Asl Napoli 3 Sud – competente sul territorio – che nelle prossime ore effettueranno l'autopsia sul corpo dell'animale. Le indagini, come detto, sono affidate ai carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e risalire ai responsabili.

Soltanto due mesi fa, lo scorso maggio, a Capua, nella provincia di Caserta, un cane è stato barbaramente ucciso, annegato nel fiume Volturno: al collo, con una fune, gli hanno legato dei pesi da palestra. La presenza del cane era stata segnalata da alcuni passanti, che lo avevano notato in difficoltà in acqua: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta che, dopo aver raggiunto l'animale, hanno constatato la sua morte. Anche in questo caso, il corpo del cane è stato affidato all'Asl per tutti gli accertamenti del caso, mentre le forze dell'ordine indagano sulla vicenda.