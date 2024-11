video suggerito

Cane randagio torturato con l’olio bollente: orrore nella provincia di Salerno La vicenda, che arriva da Sala Consilina, è stata denunciata dai volontari dell’Oipa della Sezione del Vallo di Diano, che hanno rivolto un appello per avere informazioni utili a identificare il responsabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un cane randagio torturato con l'olio bollente. Questa la storia di violenza che arriva da Sala Consilina, nella provincia di Salerno, denunciata via social, con tanto di video, dai volontari dell'Oipa della Sezione del Vallo di Diano. Stando a quanto rende noto l'associazione animalista, il cane randagio era solito gironzolare intorno alla stazione degli autobus di Sala Consilina e, già nei giorni scorsi, erano stati pubblicati appelli per trovargli un'adozione. Da qualche giorno, però, dell'animale non c'erano tracce, fino alla scoperta della violenza inflittagli.

Su Facebook, condividendo anche il video delle condizioni del cane, l'Oipa scrive: La ragazza che lo accudiva ha telefonato alla nostra delegata in cerca, disperata, di aiuto. Subito si sono attivati i volontari Oipa per condurlo presso la Clinica Veterinaria Salluzzi. Da un primo controllo pare che al cagnolino sia stato gettato dell'olio bollente lungo tutto il corpo. Guardate come l'hanno ridotto. Torturato con l'intento di volerlo uccidere lentamente".

L'Oipa, infine, lancia anche un appello affinché chiunque abbia informazioni utili a pervenire all'identità del responsabile le condivida: "Chiediamo a tutti coloro conoscono questo, sfortunato, cucciolotto di aiutarci nelle ricerche del colpevole, affinché la bestia umana non possa più colpire altre anime innocenti".