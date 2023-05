Campo di calcetto rubato ai bambini, a processo il presunto mandante: il furto ad Aversa Il primo febbraio scorso fece scalpore il furto di un intero campetto di calcio per i bambini ad Aversa. La Polizia Locale ha individuato il presunto responsabile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il primo febbraio scorso fece scalpore il furto di un intero campetto di calcio per i bambini ad Aversa, in provincia di Caserta. Il terreno di gioco, comprese reti e porte, di proprietà dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfonso Golia, scomparve dalla sera alla mattina. A distanza di circa 4 mesi da quel gesto, va a processo immediato il presunto mandante. Lo ha disposto il gip del tribunale di Napoli Nord, che ha mandato a giudizio un uomo del posto, il quale, secondo le indagini realizzate dalla Polizia Locale di Aversa, guidata dal Comandante Antonio Piricelli, coadiuvato dal Maresciallo Alberto Giordano, sarebbe stato il mandante e istigatore morale della condotta posta in essere concretamente da tre operai, che agirono in pieno giorno, sotto gli occhi attoniti di tanti cittadini che vivono attorno al parco di via Bachelet, dove c'era il campetto di calcio comunale.

Il furto del campetto di calcio a febbraio

I tre operai, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, arrivarono sul posto con un camion. Smontarono e portarono via porte, pali e recinzioni, non lasciando nulla del campo dove i bambini quotidianamente giocavano. L'episodio fu fermamente condannato dal primo cittadino e suscitò grande indignazione in tutta la comunità dei residenti. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Piricelli, però, si misero subito sulle tracce dei presunti ladri.

Gli agenti del Comando di Polizia Locale sentirono testimoni, visionarono anche video risultati però poco utili. In poche ore, però, le indagini presero la piega giusta e portarono all'individuazione dei presunti autori del furto, che senza valutare l’importanza del bene pubblico ed in modo maldestro avevano smontato e portato via un intero campo di calcetto dove i bambini quotidianamente giocavano.

A processo il presunto mandante

Successivamente, si scoprì che i tre operai, in realtà, non erano al corrente della proprietà pubblica del campetto. Secondo quanto ricostruito, infatti, i tre stavano effettuando lavori presso una vicina proprietà di un privato. Sarebbe stato quest'ultimo, invece, a commissionare lo smontaggio del campo, facendo loro pensare che si trattasse di un'area di sua pertinenza. Ma non era così. Alla fine, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha emesso Decreto di Giudizio Immediato a carico del cittadino residente ad Aversa. La Polizia Locale della città di Aversa ha dato esecuzione a quanto disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il presunto mandante avrà modo di chiarire la propria posizione.