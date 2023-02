Campetto di calcio rubato ad Aversa, la Polizia Locale incastra tre ladri: “Ipotesi furto su commissione” Indagine lampo della Polizia locale, guidata dal Comandante Antonio Piricelli. Individuati i responsabili del furto: potrebbero aver agito su commissione.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Polizia Locale di Aversa, guidata dal comandante Antonio Piricelli, incastra i tre ladri del campo di calcetto rubato ad Aversa, in provincia di Caserta. Svelato il mistero in tempi record. Il campetto era sparito all'improvviso, compresi porta, pali e reti, ieri mattina. Sulla vicenda sono subito partite le indagini della Polizia Locale della città, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Piricelli, con un'indagine lampo, è riuscito ad individuare i tre presunti responsabili, ora indagati per furto e danneggiamento.

Indagine lampo della Polizia Locale di Aversa

Il Colonnello Piricelli è riuscito ad incastrare gli autori del reato di furto della porta e della recinzione del campo sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che le persone incaricate dello smontaggio del campo di calcetto, ora indagate per il reato di furto commesso ed il danneggiamento recato, possano avere agito su commissione.

Il campetto di calcio, usato soprattutto dai bambini, si trova in Viale Olimpico ad Aversa. La sua scomparsa ha scosso tutta la comunità cittadina, tanto che sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Alfonso Golia, che ha subito messo a conoscenza il comandante della polizia locale del furto di tutti gli accessori comprensivi di porte e recinzioni del campo di calcetto.

Immediatamente il Comandante Piricelli ha avviato le indagini, che dal primo momento non sono apparse semplici. Sono state avviate ispezioni e sono state sentite diverse testimonianze. In poco tempo, le attività di indagine poste in essere hanno preso la giusta piega. Gli indizi ricevuti hanno portato alla individuazione dei presunti autori, i quali senza valutare l’importanza del bene pubblico ed in modo maldestro, avrebbero smontato e portato via un intero campo giochi dove i bambini quotidianamente giocano.