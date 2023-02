Un intero campetto da calcio rubato nella notte ad Aversa Sparito il campetto di via Brachelet ad Aversa (Caserta): rubate porte, pali di sostegno, recinzioni. Il sindaco Golia: “Senza parole, non ci arrenderemo”.

A cura di Nico Falco

Il campetto di Aversa, prima e dopo

Qualcuno ha rubato un campetto da calcio. Letteralmente: la recinzione è stata divelta, le porte sono sparite. Tutto sparito, resta soltanto il terreno. Ed è successo nella notte, nel giro di qualche ora, evidentemente senza che i residenti si accorgessero di nulla. Succede ad Aversa, in provincia di Caserta, e il bottino, se così si può definire, è il campo comunale che si trovava in via Vittorio Bachelet, traversa di viale Olimpico. La scoperta soltanto al mattino, quando i passanti, e probabilmente è bastata un'occhiata, si sono accorti che in quei giardinetti mancava qualcosa.

Che non si sia trattato di una decisione del Comune, magari per una ristrutturazione o per un cambio di destinazione d'uso di quel tratto, lo chiarisce direttamente il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che questa mattina ha fatto una diretta Facebook dal posto.

"È sparito il campetto di calcio – dice il sindaco – qualcuno si domanderà come è possibile. Ora ho difficoltà anche a raccontarla, questa storia, perché provo un profondo da dolore, ancor prima che da sindaco, da cittadino, da padre, da figlio di questa terra. Come è possibile che si possa immaginare di portare via porte di calcetto, i pali della recinzione con le reti… tutto divelto, tutto rotto, non c'è più nulla. Qualcosa di indescrivibile. È già intervenuta la Polizia Municipale, acquisiremo le telecamere della zona, faremo di tutto per rintracciare gli artefici di questo scempio. Ma continuo a non capire, a non trovare una motivazione. Come si fa a pensare di rubare un campo di calcetto, frequentato da bambini, da ragazzi… io, veramente, sono senza… allo stesso tempo devo dire che non ci arrenderemo".