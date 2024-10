video suggerito

È stato restituito il cane rubato alla piccola Miriam: "Siamo ladri, ma onesti" Il cagnetto Maui, rubato sabato, è stato restituito alla bimba 12enne disabile di Acerra. Il papà: "Hanno chiamato dicendoci che sono ladri onesti"

A cura di Pierluigi Frattasi

Restituito il cagnolino rubato alla bimba disabile di Acerra, in provincia di Napoli. I "rapitori" chiamano il papà: "Siamo ladri, ma onesti". La piccola dodicenne, affetta da disabilità poiché, a causa di una grave malattia genetica, è costretta su una sedia a rotelle, era molto affezionata al suo cagnetto, Maui, uno spitz tedesco, un cane di piccole dimensioni. L'animale era stato rubato sabato scorso da topi d'appartamento, lasciando la bimba nella disperazione.

L'appello della famiglia: "È tutto il suo mondo, restituitelo"

Da qui, l'appello della famiglia per restituirlo, che deve aver colto nel segno, colpendo al cuore i ladri. "Durante il furto perpetrato nel nostro appartamento che ci ha letteralmente rovinati, è stato portato via anche il cane di mia figlia, Maui, che rappresenta per lei che è costretta a vivere su una sedia a rotelle tutto il suo mondo". Non mi interessa della refurtiva realizzata a casa mia – ha detto il genitore – ma faccio appello al cuore di chi ha sottratto il cane di mia figlia, pregando, chiunque esso sia, di restituirlo, poiché la mia bambina è caduta in uno stato angoscioso, che sta peggiorando la sua situazione".

La telefonata: "Siamo ladri, ma onesti"

Nella tarda serata di ieri, lunedì 30 settembre 2024, finalmente, il lieto fine. La bimba ha potuto finalmente riabbracciare il suo amico a quattro zampe. Il papà ha ricevuto una telefonata anonima con la quale i ladri gli annunciavano di aver lasciato il cane nei pressi del cancello. "Hanno detto, con accento straniero, che lo restituivano per la bambina – ha raccontato Rosario – hanno detto ‘hai visto siamo ladri, ma onesti'. Si è mossa l'Italia per mia figlia Miriam, perciò l'hanno reso. Grazie di cuore a tutti, mia figlia sta piangendo dalla felicità".