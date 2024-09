video suggerito

Rubano il cane a una ragazzina disabile, l'appello disperato del papà: "È tutto il suo mondo" L'appello arriva da Acerra, nella provincia di Napoli: il cane è stato rubato, insieme ad oggetti preziosi, durante un furto in casa.

Il suo cane è stato rubato durante un furto in casa: questo il dramma di una ragazzina di 12 anni di Acerra, nella provincia di Napoli, affetta da disabilità poiché, a causa di una grave malattia genetica, è costretta su una sedia a rotelle. E allora è stato il papà a diramare un disperato appello che possa raggiungere magari gli autori del furto e convincerli a riconsegnare il cane. "Non mi interessa della refurtiva realizzata a casa mia, ma faccio appello al cuore di chi ha sottratto il cane di mia figlia, pregando, chiunque esso sia, di restituirlo, poiché la mia bambina è caduta in uno stato angoscioso, che sta peggiorando la sua situazione" le parole dell'uomo.

"Durante il furto perpetrato nel nostro appartamento – ha spiegato, ancora, l'uomo – che ci ha letteralmente rovinati, è stato portato via anche il cane di mia figlia, Maui, che rappresenta per lei che è costretta a vivere su una sedia a rotelle tutto il suo mondo". Dunque, ai ladri che si sono introdotti nell'appartamento, il padre della 12enne chiede di restituire il cagnolino, dal quale la ragazzina trae enorme beneficio.