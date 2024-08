video suggerito

Campi Flegrei, scossa di terremoto magnitudo 2.0 con epicentro Solfatara Una scossa è stata registrata alle 9.30 di oggi UTC (11.30 ora italiana) ai Campi Flegrei; dalla mezzanotte i sismografi hanno rilevato 11 eventi.

A cura di Nico Falco

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una nuova scossa di terremoto alle 11.30 di oggi, 19 agosto, ai Campi Flegrei: l'epicentro è stato localizzato in zona Solfatara, la magnitudo stimata è di 2.0 sulla scala Richter. L'evento è stato avvertito da numerosi residenti in zona Dazio, al confine tra il quartiere di Bagnoli e il limitrofo comune di Pozzuoli (Napoli). Non si segnalano danni o feriti.

Secondo i dati ufficiali riportati sul sito dell'Osservatorio Vesuviano, la scossa è avvenuta a una profondità stimata di 2.2 km, alle 9.30 ora UTC (11.30 ora italiana). Dalla mezzanotte di oggi sono state registrate complessivamente 11 scosse, con profondità comprese tra 0.5 e 1 km e di intensità molto bassa; la più forte c'è stata a mezzanotte (le 22 del 18 agosto secondo l'orario UTC), con magnitudo 1.2 e profondità 0.8 km.

Ieri pomeriggio il Comune di Pozzuoli aveva avvisato della conclusione dello sciame sismico iniziato alle 14.05 (ora locale) del 18 agosto e che aveva fatto registrare 13 terremoti ai Campi Flegrei, il più forte di magnitudo 1.2. Poche ore prima un altro sciame sismico aveva fatto registrare cento scosse nel giro di 18 ore.