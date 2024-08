video suggerito

Campi Flegrei, sciame sismico con cento terremoti: la scossa più forte di magnitudo 2.8 L’Osservatorio Vesuviano ha reso noto che sono cento le scosse registrate in 18 ore nella caldera dei Campi Flegrei. È in corso uno sciame sismico, la magnitudo più forte è stata di 2.8 a Napoli. Non ci sono danni o feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Lo sciame sismico ai Campi Flegrei

Lo sciame sismico nei Campi Flegrei in provincia di Napoli prosegue anche oggi, domenica 18 agosto. Come rende noto L'Osservatorio Vesuviano sono cento le scosse registrate in 18 ore. La magnitudo massima raggiunta è di 2.8 a Napoli. Lo sciame sismico è partito nel primo pomeriggio di ieri, sabato 17 agosto, dalle 14.52 ed è continuato nelle ore successive. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Istituto nazionale di Geosismica e Vulcanologia, ha rilevato la massima magnitudo registrata di 2.8 c'è stata alle 2.29 di stanotte, l'epicentro è localizzato sul lungomare di via Napoli, nel Comune di Pozzuoli. La profondità registrata è inferiore al chilometro. Da quanto si apprende al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Il monitoraggio prosegue.

Lo sciame sismico è in corso nell'area della caldera vulcanica oggetto di intensa attività bradisismica. Lo sciame sismico attuale è partito venerdì pomeriggio, con una scossa magnitudo 2.3 poco prima delle 15 nell'area di Pozzuoli, l'altra si è verificata ieri mattina, di magnitudo 1.5 nei pressi di via Vecchia delle Vigne, con una profondità di 2.80 chilometri, accompagnata da un boato avvertito dai cittadini residenti in prossimità dell’epicentro.

A luglio 2024 sono 668 terremoti nei Campi Flegrei

Il 2024 ha visto un'estate di sciami sismici nei Campi Flegrei. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha pubblicato i dati del bollettino di monitoraggio dei Campi Flegrei rispetto al mese di luglio 2024. Un bollettino che registra ben 668 terremoti nella caldera. Per quanto riguarda appunto lo scorso mese la scossa più forte c'è stata il 26 luglio e ha avuto una magnitudo di 4 della scala Richter; avvertito da Pozzuoli al centro storico di Napoli, si è trattato di uno dei terremoti più significativi degli ultimi 40 anni.