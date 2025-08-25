Campi Flegrei, scossa di terremoto magnitudo 1.5 alle 15.36: epicentro nella Solfatara
Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, nella zona occidentale della provincia di Napoli: alle 15.36 di oggi, lunedì 25 agosto, la terra è tornata a tremare. La scossa è stata di 1.5 di magnitudo, con epicentro nella zona del Rione Solfatara. Non si registrano danni a persone o cose. Questa mattina vi era stata un'altra scossa da 1.6 di magnitudo mentre esattamente 24 ore fa una ulteriore scossa di 2.0 di magnitudo sempre nella zona dei Campi Flegrei.
Scosse che sono legate al fenomeno del bradisismo e che sono particolarmente frequenti nell'area: la loro bassa profondità fa sì che vengano percepite distintamente dalla popolazione, sebbene la magnitudo sia sempre molto bassa. Il Comune di Pozzuoli ha poi fatto sapere che:
L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.5 ± 0.3 localizzato nei pressi di Via Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 15.36 ora locale (UTC 13.36) del 25/08/2025, alla profondità di 2.6 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
Protezione Civile: 081/18894400
Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.