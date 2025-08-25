Campi Flegrei, scossa di terremoto magnitudo 1.5 alle 15.36: epicentro nella Solfatara

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, nella zona occidentale della provincia di Napoli: alle 15.36 di oggi, lunedì 25 agosto, la terra è tornata a tremare. La scossa è stata di 1.5 di magnitudo, con epicentro nella zona del Rione Solfatara. Non si registrano danni a persone o cose. Questa mattina vi era stata un'altra scossa da 1.6 di magnitudo mentre esattamente 24 ore fa una ulteriore scossa di 2.0 di magnitudo sempre nella zona dei Campi Flegrei.

Scosse che sono legate al fenomeno del bradisismo e che sono particolarmente frequenti nell'area: la loro bassa profondità fa sì che vengano percepite distintamente dalla popolazione, sebbene la magnitudo sia sempre molto bassa. Il Comune di Pozzuoli ha poi fatto sapere che: