Campi Flegrei, scossa di terremoto magnitudo 2.0 alle 15.54 di oggi domenica 24 agosto

Una scossa di terremoto di 2.0 di magnitudo si è registrata quest'oggi alle 15.54 nei Campi Flegrei, nella zona occidentale della provincia di Napoli. Lo fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata registrata dalla strumentazione nei pressi di via Miliscola, accompagnata anche dal forte suono simile ad un boato avvertito dalla popolazione. Non si registrano danni a persone o cose. Nella giornata di ieri vi era stata una nuova serie di scosse di varia intensità: la maggiore era stata di 2.4 di magnitudo, avvertita poco prima di mezzanotte, ma anche queste senza alcun danno a persone o cose.

Il Comune di Pozzuoli ha fatto sapere che: