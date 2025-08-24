Campi Flegrei, scossa di terremoto magnitudo 2.0 alle 15.54 di oggi domenica 24 agosto
Una scossa di terremoto di 2.0 di magnitudo si è registrata quest'oggi alle 15.54 nei Campi Flegrei, nella zona occidentale della provincia di Napoli. Lo fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata registrata dalla strumentazione nei pressi di via Miliscola, accompagnata anche dal forte suono simile ad un boato avvertito dalla popolazione. Non si registrano danni a persone o cose. Nella giornata di ieri vi era stata una nuova serie di scosse di varia intensità: la maggiore era stata di 2.4 di magnitudo, avvertita poco prima di mezzanotte, ma anche queste senza alcun danno a persone o cose.
Il Comune di Pozzuoli ha fatto sapere che:
L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3 localizzato nei pressi di Via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle 15:54 ora locale (UTC 13:54) del 24/08/2025, alla profondità di 2,81 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
Protezione Civile: 081/18894400
Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.