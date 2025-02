video suggerito

Campi Flegrei, ordinanza del sindaco di Napoli dopo l'anidride carbonica nei seminterrati Ordinanza urgente del Comune di Napoli dopo i casi di anidride carbonica rilevati nei seminterrati di alcuni locali dei Campi Flegrei.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dopo la scoperta di "concentrazioni anomale" di anidride carbonica nei seminterrati di alcuni edifici nei Campi Flegrei, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha emanato un'ordinanza urgente "in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica". Ordinanza "contingibile e urgente per l’adozione di misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio bradisismico legate agli accumuli anomali di CO2 in locali seminterrati e poco areati", spiega Palazzo San Giacomo.

In particolare, nell'ordinanza viene stabilito:

l’obbligo di rispettare in tutta l’area indicata le misure di autoprotezione e le Indicazioni utili per individuare le misure idonee di prevenzione indispensabili al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei cittadini;

il divieto di utilizzo di locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative, ricreative e nell’area indicata, fino ad installazione di strumenti di rilevazione di CO2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza;

per i titolari di attività produttive, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di utilizzare gli ambienti di lavoro interrati e/o seminterrati condizionatamente all’obbligo di dotare gli ambienti di idonei sensori per il rilievo di gas in ambienti a rischio per monitorare i livelli di CO2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza;

ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture interessante che rientrano nella perimetrazione ed indicare i consequenziali Dispositivi di protezione individuale ed ogni utile strumentazione idonea a rilevare la concentrazione di CO2 nell'aria;

per gli edifici pubblici indicati nell’area, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture interessante che rientrano nella perimetrazione, avvalendosi anche del supporto dei Vigili del Fuoco, già all’uopo attivati;

per gli interventi edili che prevedono scavi e/o attività nell’area identificata in premessa è fatto obbligo applicare le stesse procedure previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i lavori in ambienti confinati di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.