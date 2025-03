video suggerito

Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli: "Niente anidride carbonica nelle nostre scuole" "Non si sono registrate presenze anomale di anidride carbonica nelle nostre scuole": lo ha spiegato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione

Terminati i controlli nelle scuole di Bacoli: lo ha annunciato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco del comune dell'area flegrea. Controlli che non hanno riscontrato presenza anomala di anidride carbonica. "Voglio rassicurare i genitori della nostra città", ha scritto il sindaco bacolese sui propri canali social, "Abbiamo appena finito di controllare le scuole di Bacoli. E non si sono registrate presenze anomale di anidride carbonica. È un’ottima notizia. Voglio ringraziare i vigili del fuoco per il monitoraggio che stiamo compiendo. In sinergia con la Prefettura di Napoli", ha proseguito, "continueremo a compiere tutti i controlli necessari. Vi terrò aggiornati. Vi assicuro assicuro la massima attenzione per la salute dei nostri bambini. Vi chiedo di diffondere queste informazioni per raggiungere l’intera comunità. Insieme, siamo al vostro servizio. Un passo alla volta".

Nella serata di ieri, il Comune di Pozzuoli aveva disposto la chiusura, seppur in via precauzionale, dell'intero Istituto scolastico ‘Virgilio' in via Vecchia San Gennaro proprio per un accumulo di anidride carbonica rilevato nella palestra e in alcuni locali al piano terra della struttura. Condizioni che avevano portato alla firma di un'ordinanza da parte del sindaco Luigi Manzoni, arrivata proprio in seguito alle ultime rilevazioni effettuate dai vigili del fuoco del Comando di Napoli che avevano rilevato concentrazioni di anidride carbonica leggermente superiori al limite consentito. La scuola, dove le lezioni sono sospese per le festività legate al Carnevale, rimarrà chiusa fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità.