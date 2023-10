Campi Flegrei, 104 terremoti nella settimana 2-8 ottobre: magnitudo massima 4.0. Il bollettino Ingv

Sono 104 i terremoti nell'ultima settimana (2-8 ottobre) ai Campi Flegrei registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, secondo il bollettino dell'Ingv pubblicato oggi martedì 17 ottobre 2023. Di questi, 44 terremoti sono stari registrati nel corso di due sciami sismici, il primo alle 20,08 del 2 ottobre, costituito da 35 terremoti nell’area Solfatara, Pisciarelli, Accademia. Il sisma più forte, di magnitudo 4.0 si è avuto alle ore 20:08:27, ad una profondità di 2,63 chilometri. Il secondo, dalle 08:18 del 4 ottobre, costituito da 9 terremoti con magnitudo massima 2.6, avvenuti nell’area Solfatara, Accademia.

Per l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia:

L'Ingv analizza poi anche i dati sul sollevamento del suolo:

Da gennaio 2023 il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 15±3 mm/mese (Figura 4.2), con lievi riduzioni, come quella registrata da fine maggio a tutto giugno 2023. Nell’intervallo 21-23 settembre si è registrato un sollevamento del suolo di circa 1 cm alla stazione GNSS di RITE (fascia verde in Figura 4.3). Successivamente la velocità del sollevamento sembra essere ritornata ai valori precedenti registrati nel 2023 e una stima più affidabile della velocità di sollevamento potrà essere fatta con i dati delle prossime settimane. Un simile andamento è stato registrato alle altre stazioni GNSS vicine a RITE in un raggio di circa 2 km.