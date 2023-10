Camper dei panini dell’orrore sul Lungomare a Napoli, mancanza di igiene e alimenti in pessimo stato: sequestrati 40 kg di cibo La Polizia di Stato ha sequestrato 40 kg di alimenti trovati in pessimo stato di conservazione. Occupazione abusiva di suolo, schede di autocontrollo irregolari. Mancava anche la revisione. Multe per 5mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

In un camper dei panini sul Lungomare di Napoli la Polizia di Stato e gli ispettori dell'Asl Napoli 1 hanno scoperto alimenti in pessimo stato di conservazione, carenze igieniche e sanitarie, schede di autocontrollo irregolari. Ai controlli è risultato pure che il camper sostava abusivamente su suolo pubblico, mentre il veicolo era anche sprovvisto della revisione. Scattate sanzioni per circa 5mila euro. I controlli delle forze dell'ordine si sono tenuti ieri sera, sabato 28 ottobre 2023. Il camper stava sostando in viale Dohrn, una delle strade del Lungomare cittadino.

Multe per 5mila euro

Sul posto gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli 1, che hanno effettuato un controllo ad un’attività di ristorazione mobile. Il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per irregolare compilazione delle schede di autocontrollo HCCP, e per carenze igienico-sanitarie legate alla conformazione dell’automezzo in relazioni alle quali, gli operatori hanno sequestrato 40 kg circa di alimenti trovati in pessimo stato di conservazione, elevando sanzioni per un totale di 5mila euro. Infine, gli operatori hanno accertato che il veicolo utilizzato per l’attività di ristorazione, era anche sprovvisto di revisione per cui hanno proceduto a contestare violazione del Codice della Strada.

Cosa sono le schede Haccp

Le schede Haccp sono le schede di registrazione che il personale di un’impresa alimentare deve compilare come previsto dalle normative europee. All'interno sono contenute alcune informazioni fondamentali, come la scheda di ricevimento merci, quella sulle temperature dei frigoriferi, l'avvenuta sanificazione di ambienti e attrezzature, informazioni su pulizia e manutenzione.