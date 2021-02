L'anticipazione era arrivata già ieri: a partire da domani, domenica 21 febbraio, la Campania entrerà in zona arancione Covid, a causa dell'aumento dei contagi e dell'indice Rt, che sale a 1,16 (dopo l'Rt a 1,25 scatta la zona rossa). Questa sera, però, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ufficialmente l'ordinanza: la Campania – e insieme a lei Molise ed Emilia Romagna – passa in zona arancione a partire da domani e per i successivi 15 giorni, due settimane dunque.

"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondesti del virus Covid19 – si legge nell'ordinanza del ministro Speranza – fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di una nuova classificazione, alla Regioni Campani, Molise ed Emilia Romagna si applicano di cui all'articolo 2 del citato decreto".

"La presente ordinanza – si legge ancora nell'ordinanza del ministro della Salute – è efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e per un periodo di 15 giorni. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

Cosa cambia in zona arancione

A partire da domani, domenica 21 febbraio, dunque in Campania zona arancione, le norme per contrastare la diffusione del Coronavirus diventano più stringenti. Gli spostamenti sono vietati al di fuori, non soltanto della Regione, ma anche del Comune di residenza, fatta eccezione per comprovate esigenze (salute, lavoro). Per quanto riguarda le attività di ristorazione (bar, ristoranti e pasticcerie), è consentito soltanto l'asporto, fino alle ore 18, mentre il delivery non ha limitazioni. Il coprifuoco vige, come sempre, dalle 22 alle 5 del giorno successivo.