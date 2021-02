Da domenica 21 febbraio la Campania torna ad essere zona arancione sotto il profilo del rischio Covid; conseguenza dell'aumento di contagi registrato negli ultimi giorni, che ha fatto salire anche la pressione sul sistema sanitario regionale. La decisione è stata anticipata nel pomeriggio, si attende la firma dell'ordinanza da parte del ministro Roberto Speranza. Lo stesso provvedimento è stato predisposto anche per Emilia Romagna e Molise. Rispetto alla zona gialla, in zona arancione le norme anti covid sono più stringenti; resta la libertà di movimento, ma con una ulteriore restrizione: non sarà vietato solo oltrepassare i confini regionali ma anche quelli comunali.

La Campania torna arancione, cosa cambia

Tra le nome anti contagio che torneranno in vigore in Campania a partire dal prossimo 21 febbraio ci sarà una ulteriore limitazione alla libertà di spostamento. Sarà ancora possibile uscire di casa anche senza giustificato motivo (ma è fortemente raccomandato evitare di farlo), mentre sarà invece vietato oltrepassare i confini del proprio comune di residenza; resta in vigore il divieto di uscire dalla regione. Gli spostamenti oltre confini comunali e regionali restano possibili esclusivamente in caso di comprovata esigenza, per motivi di lavoro o per necessità; è prevista l'eccezione per i residenti comuni con meno di 5mila abitanti, per i quali sarà possibile spostarsi nel raggio di 30 chilometri ma con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.

Le norme prevedono la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata (per visite ad amici e parenti) sempre all'interno dei confini del proprio comune di residenza, una volta sola al giorno e tra le 5 e le 22; possono spostarsi al massimo due persone insieme (non vengono conteggiati i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi). In vigore ancora anche il coprifuoco, con il divieto di spostamento dalle ore 22 alle 5 del mattino successivo (il rientro in casa è consentito).

Campania in zona arancione, ristoranti chiusi

Con le norme della zona arancione ritorna anche la chiusura per i ristoranti e le attività di ristorazione in genere, che fino ad ora potevano restare aperti a pranzo (e fino alle ore 18): da domenica 21 febbraio sarà consentito soltanto l'asporto, dalle 5 alle 22, non sarà quindi può possibile servire clienti ai tavoli o comunque all'interno dei locali. Bar, gelaterie e pasticcerie potranno invece restare aperti, e sempre solo per asporto, dalle 5 alle 18. La consegna a domicilio resta sempre consentita.