La Campania è finita nella ‘lista nera' della Svizzera dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da Coronavirus. La regione si aggiunge a Liguria la Sardegna ed il Veneto. L'elenco aggiornato, che sarà valido dal 12 ottobre, comprende un totale di 61 Paesi e 28 regioni. Chi torna in Svizzera da tali zone cosa deve fare? Semplice: deve mettersi in quarantena al ritorno e verificare l'eventuale insorgenza dei sintomi del Covid-19. A disporre il provvedimento, del tutto simile ad analoghe ordinanze emanate nei mesi scorsi proprio dalla Regione Campania, l'Ufficio federale della sanità pubblica elvetica.

Tra ieri e oggi in Campania i contagi annotati dalla task force di crisi della Protezione civile hanno riscontrato oltre 700 casi giornalieri tra coloro che si sono sottoposti a tampone. Nelle prossime ore con ordinanze regionali e Dpcm di governo ad hoc potrebbero essere decise nuove restrizioni.

Covid, la lista nera della Svizzera

L'elenco elvetico viene aggiornato costantemente. Perché un Paese figuri o meno nella lista, sono determinanti i dati provenienti dall'European Centre for Disease Prevention and Control, precisa l'Ufficio federale di sanità pubblica. Le regioni confinanti con la Svizzera possono, nonostante una pertinente incidenza, derogare dal figurare nell'elenco. L'elenco aggiornato comprende per la prima volta anche due Laender tedeschi, Berlino e Amburgo, ma anche Russia, Slovacchia, Georgia, Canada, Iran, Giordania e Tunisia, nonché ulteriori regioni dell'Austria. Dal 12 ottobre non ci sono più: Bolivia, Namibia, Repubblica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago.