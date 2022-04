Trasporto pubblico a Napoli

Campania Express Napoli-Sorrento, il biglietto costerà 15 euro da Pasqua: aumento di 5 euro Dal 16 aprile scatta la tariffa unica di 15 euro: non ci saranno riduzioni per le fermate intermedie. Protesta dei pendolari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumenta di 5 euro il biglietto del Campania Express, la linea della Circumvesuviana che collega Napoli a Sorrento. Dal 16 aprile entra in vigore la tariffa unica di 15 euro. Non ci saranno costi ridotti, quindi, per chi utilizza le fermate intermedie, come avveniva finora, con le tariffe differenziate a seconda dei chilometri percorsi. Il ticket da Napoli ad Ercolano costava solo 6 euro, quello per Pompei appena 8. Adesso, invece, si pagherà indistintamente 15 euro anche se si scende prima. Il motivo, spiegato dall'Eav, è legato al caro energia. L'aumento del costo delle bollette della corrente elettrica che alimentano i treni pesa sui consumi dei treni. L'Eav sta perdendo da inizio anno 1 milione di euro al mese.

La protesta di pendolari e turisti

Da qui, la necessità di rivedere le tariffe per alcune linee, come il Campania Express, appunto, che non rientra nei servizi minimi di trasporto tutelati dalla Regione Campania, regolati dal contratto di servizio con l'Eav. Il treno diretto da Napoli a Sorrento – che ferma anche ad Ercolano Scavi, Pompei Villa dei Misteri, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano e Sant'Agnello – è stato introdotto solo pochi anni fa, come servizio aggiuntivo e si mantiene, quindi, sui ricavi dalla vendita dei biglietti. Mentre per i servizi minimi occorre una ordinanza regionale per rivedere le tariffe, per il Campania Express, invece, non è necessario fare questo passaggio.

Ma non mancano le proteste. Le associazione di utenti, turisti e pendolari chiedono, infatti, di rivedere la decisione. Il rischio è quello che a causa dell'aumento del costo del biglietto, possa ridursi il numero dei passeggeri, e soprattutto dei turisti, rendendo di fatto il rincaro inutile. I maggiori costi, in questo caso, andrebbero a ricadere soprattutto sui pendolari, che prendono il treno tutti i giorni.