Campania 2025, le spiagge col mare pulito: Castellabate, Agropoli e Casal Velino promosse da Arpac I dati dell'Arpac sulla qualità del mare in Campania. Promosse le spiagge del Cilento. Nuovi esami a Capri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Mare cristallino e acque di qualità eccelsa sulle spiagge di Castellabate, Agropoli e Casal Velino. Promosso il litorale del Cilento, perla del Mediterraneo. Le tre spiagge, infatti, sono state classificate come balneabili e di qualità eccellente. Dati certificati dall'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, guidata dal presidente Stefano Sorvino, che ha effettuato i prelievi dei campioni nella giornata di lunedì 28 aprile. Le missioni nella provincia di Salerno hanno dato tutti esiti conformi. Mentre restano da monitorare la spiaggia di Castel Volturno e Capri.

I controlli dell'Arpac sulla qualità delle acque di balneazione

Dal 7 aprile, infatti, l'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Campania, come anticipato da Fanpage.it, ha ripreso i campionamenti stagionali da parte dei tecnici dell'Arpac sulle 328 acque di balneazione, lungo l'intero litorale della Campania. Al momento sono una decina le spiagge vietate in Campania perché le acque non hanno superato i test di qualità, oltre alle zone portuali già vietate alla balneazione per legge.

Gli ultimi campioni sono stati raccolti il 28 aprile sulle spiagge di Montecorice-Casal Velino (Sa6), Agropoli e Castellabate (Sa5), Castelvolturno (Ce3). Per quest'ultima, però, si aspettano ancora i riscontri. Gli ultimi monitoraggi sono avvenuti invece oggi a Capri-Anacapri (Na9), Spiaggia di Sant'Agnello e Castellammare "villa comunale". Con queste ultime analisi saranno state completate le missioni pre-stagionali dell'Arpac. Ulteriori controlli verranno poi fatti dai tecnici a stagione balneare avviata.