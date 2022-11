Camorra, 66 arresti all’alba: una delle operazioni anticrimine più grandi post pandemia Maxi blitz di carabinieri e polizia all’alba: in manette 66 persone legate al cartello di camorra De Luca – Bossa – Casella – Minichini – Rinaldi – Reale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffica di arresti all'alba in tutto il territorio di Napoli: in manette 66 persone, tutte ritenute gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi. Si tratta di persone ritenute legate a vario titolo al cartello camorristico formato dalle famiglie De Luca – Bossa – Casella – Minichini – Rinaldi – Reale, particolarmente attivo nella zona orientale del capoluogo partenopeo. L'operazione congiunta da parte dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di stato ha portato alle prime luci del mattino all'esecuzione delle 66 ordinanze restrittive emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di una delle più grandi operazioni anticamorra dal post-pandemia.