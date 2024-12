video suggerito

Camion si ribalta all'uscita del centro commerciale Campania e della Reggia Outlet: traffico paralizzato Traffico impazzito a Marcianise, nel pomeriggio odierno: in prossimità dei due centri commerciali, già brulicanti di persone per lo shopping natalizio, un camion si è ribaltato.

A cura di Valerio Papadia

Un pomeriggio da dimenticare quello odierno, lunedì 23 dicembre, per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere la Strada Statale 335 in corrispondenza delle uscite del centro commerciale Campania e della Reggia Outlet a Marcianise, nella provincia di Caserta, già presi d'assalto per gli ultimi regali di Natale. Proprio in corrispondenza degli svincoli dei due grandi centri commerciali, infatti, un camion si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento, terminando la sua corsa nella scarpata adiacente alla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, in particolare una squadra del distaccamento di Marcianise, che si sono adoperati per soccorrere l'autista dell'autocarro e per metterlo in sicurezza. Dopo queste operazioni, poi, i vigili del fuoco, grazie a due autogru – una proveniente dal comando di Caserta, l'altra da quello di Napoli – hanno proceduto a recuperare il camion nella scarpata.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complicate, dal momento che l'incidente si è verificato molto vicino ai tralicci dell'alta tensione. Si è reso così necessario chiudere l'arteria stradale, con gravi ripercussioni sulla circolazione automobilistica, già gravata dallo shopping natalizio, che per lungo tempo è stata paralizzata.