video suggerito

Camion pieno di rame si schianta contro auto a Capodichino, l’autista fugge a piedi: traffico impazzito Incidente nei pressi dell’Aeroporto di Capodichino. Sul posto la Polizia Locale. Il camion si è scontrato con l’auto che lo precedeva. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Camion perde il controllo e si schianta contro l'auto che lo sta precedendo. Il conducente dell'autocarro alla richiesta dell'automobilista di chiamare la Polizia Locale fugge via a piedi, lasciando il camion incustodito. Il furgone era pieno di cavi di rame tranciati di dubbia provenienza. L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 26 marzo 2025, in via Rosa dei Venti, all'incrocio con via della Bussola, nel quartiere di San Pietro a Patierno, ma nei pressi dell'Aeroporto di Capodichino. In pochi minuti il traffico nella zona dello scalo partenopeo è impazzito, con lunghe code di auto bloccate in attesa per oltre un'ora.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Unità Operativa San Lorenzo. I poliziotti municipali erano stati chiamati per rilevare l'incidente stradale tra un’auto ed un camion, ma quando sono arrivati sul posto hanno capito che c'era di più. Gli agenti hanno accertato che l’autocarro, non riuscendo a percorre un tratto di strada in salita era retrocesso impattando contro il veicolo che lo seguiva. Secondo le prime ricostruzioni, alla richiesta del conducente dell’autoveicolo di far rilevare l’incidente da una forza di Polizia, l’autista del Camion si sarebbe dato alla fuga, lasciando il veicolo sul posto.

Il proprietario del camion ha intestati decine di veicoli ed è irreperibile

La Polizia Locale ha accertato che l’autocarro risultava sprovvisto di assicurazione e di proprietà di un soggetto irreperibile ed intestatario di decine di veicoli. All'interno è stato inoltre rinvenuta una ingente quantità di cavi di rame di notevole sezione. Vista la fuga del conducente ed il sospetto che il materiale rinvenuto sia stato rubato, sentito il Magistrato di turno, la Polizia Locale ha posto in sequestro il veicolo ed il carico. Sono in corso accertamenti per verificare la provenienza del materiale e gli autori del reato.