Camion perde il carico di legna in autostrada, traffico in tilt tra Pontecagnano e Fisciano Nell’impatto tra due mezzi pesanti, uno dei due ha perso il carico di legna che si è riversato sul manto stradale. L’incidente ha provocato chilometri di coda sull’autostrada.

A cura di Valerio Papadia

L’incidente sull’Autostrada A2 di questa mattina

Una mattina da dimenticare per gli automobilisti che viaggiano sull'Autostrada A2 del Mediterraneo: un impatto tra due mezzi pesanti ha provocato chilometri di coda nel tratto che va da Pontecagnano e Fisciano, nella provincia di Salerno. Nell'incidente, uno dei due mezzi ha perso il carico di legna che trasportava e che si è riversato quasi completamente sulla sede stradale: l'impatto si è verificato precisamente al chilometro 18.100, in prossimità dell'uscita di Pontecagnano; sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Anas – che gestisce l'Autostrada A2 – e le forze dell'ordine, per consentire il ripristino della circolazione.

Ancora ripercussioni sul traffico in Autostrada

Come detto, l'incidente ha provocato chilometri e chilometri di coda, con gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico per circa due ore. Soltanto da pochi minuti il carico di legname è stato rimosso dal manto stradale e la circolazione è stata ripristinata, ma le ripercussioni sul traffico sono ancora evidenti: per questo, il consiglio di Anas è quello di utilizzare l'uscita di Pontecagnano Sud, in direzione Fisciano, al chilometro 23.350.