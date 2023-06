Camion dei rifiuti senza freno a mano finisce contro i vetri di un negozio a Via Toledo Un furgoncino senza freno a mano è finito contro le vetrate di un negozio mentre l’operatore era sceso per raccogliere i rifiuti su via Toledo. Nessun ferito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Paura questa mattina su via Toledo, nel cuore di Napoli: un autocarro addetto alla raccolta dei rifiuti dei bidoni piccoli che si trovano lungo la popolare via dello shopping partenopeo, è finito contro le vetrate di un negozio. Da quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, il personale a bordo del camion (che non sarebbe un mezzo dell'Asia, ma di un'azienda in subappalto), stava svuotando i piccoli bidoni lungo la strada quando avrebbe iniziato a muoversi perché il freno a mano, forse a causa di un guasto o per una distrazione, non era inserito.

Fatto sta che il furgoncino dei rifiuti ha iniziato a muoversi acquistando velocità e poi finendo contro le vetrate di un negozio lungo la strada, non lontano dai vicoli dei Quartieri Spagnoli che portano alle fermata della metropolitana e della Cumana di Montesanto. Sul posto sono poi accorsi gli agenti della Polizia Municipale, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Danni invece alle vetrate del negozio, che con ogni probabilità saranno ora risarciti dalle assicurazioni del mezzo. Si cerca di capire invece se all'origine della vicenda ci sia stato un guasto oppure una distrazione umana: il mezzo ha iniziato a muoversi infatti nel momento in cui l'operatore, che era anche il guidatore, era sceso per prelevare i rifiuti dalla strada. L'impatto non ha avuto gravi conseguenze, salvo che per i vetri del negozio, anche se ora si indagherà per capirne le cause: si starebbe procedendo già all'acquisizione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per capire se possano aver ripreso qualcosa di utile per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.