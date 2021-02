Alcuni calcinacci si sono staccati dal cornicione di un edificio in piazza Fuga, nel quartiere Vomero, a Napoli. Il cedimento della struttura probabilmente causato dal maltempo che oggi sta imperversando sulla città. Non risultano feriti, le pietre sono finite al suolo e hanno colpito due automobili. L'area è stata transennata, sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato per supportare le operazioni di messa in sicurezza e di verifica, affidate alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.

Il crollo di calcinacci è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 10 febbraio. Sono rimaste danneggiate due vetture, una Fiat e una Audi, che al momento si trovavano nelle vicinanze dell'edificio da cui si sono staccate le pietre. Poco dopo la segnalazione è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che in queste ore si sta occupando delle verifiche sullo stabile; con tutta probabilità sarà necessario spicconare la parte di cornicione che ha ceduto, in modo da evitare ulteriori crolli. In via cautelativa l'area è stata transennata e il passaggio pedonale interdetto.

Il maltempo sta facendo registrare danni in tutta la Campania, con frane e allagamenti. Le zone più colpite sono la penisola sorrentino-amalfitana, l'agro nocerino-sarnese e i monti Picentini dell'Irpinia. A Ravello uno smottamento ha portato alla chiusura di una strada: il cedimento ha trascinato parte della carreggiata. Una frana ha bloccato il raccordo Avellino-Salerno tra le uscite di Serino ed Atripalda. A Monteforte Irpino il vento ha staccato la copertura di un centro commerciale. A Forino, piccolo centro dell'Avellinese, si è completamente allagata la frazione di Celzi.