Danni in tutta la Campania a causa del maltempo che si è abbattuto su tutta la regione: frane, smottamenti, allagamenti e famiglie sfollate. Un bilancio, purtroppo, ancora provvisorio: l'allerta meteo che dura ormai da diverse ore è stata anche prorogata, rispetto alla scadenza iniziale prevista per la mezzanotte, per le successive dodici ore su tutto il territorio. La penisola sorrentino-amalfitana, l'agro nocerino-sarnese e i monti Picentini dell'Irpinia sono le zone più colpite e dove si registrano i maggiori danni.

A Monteforte Irpino, è volata via la copertura di un Centro Commerciale che si trova in piena zona residenziale: il materiale, staccatosi a causa delle forti volate, ha danneggiato anche un camion mentre fortunatamente nel parcheggio non vi erano altre vetture in sosta. Sempre in Irpinia, i vigili del fuoco sono intervenuti sul Raccordo Avellino-Salerno (al chilometro 28,600) a causa di una frana tra le uscite di Serino ed Atripalda che ha travolto la carreggiata in entrambi i sensi di marcia, causando l'interruzione del traffico. Allagamenti a Forino, dove località Celzi è diventata già dal pomeriggio di ieri una sorta di "Venezia irpina": l'intera frazione è allagata, e alcune famiglie sono state sfollate, mentre le piogge non si sono ancora fermate.

Non va meglio nella costiera sorrentino-amalfitana: uno smottamento in località Casarossa, a Ravello, ha costretto il sindaco Salvatore Di Martino a firmare un'ordinanza con cui ha chiuso la strada interessata dalla frana. La frana, ha spiegato il sindaco, sta di fatto impedendo "il transito sia pedonale che carrabile", mentre la chiusura del tratto si rende necessaria per "procedere all'individuazione del preciso punto di distacco", oltre a tutti gli accertamenti del caso. Dall'altra parte della penisola amalfitana, sul lato napoletano, si è invece registrato il cedimento di un muro a Piano di Sorrento, su via Gennaro Maresca. Anche in questo caso, strada interrotta e vigili del fuoco in azione.