Caivano, 19enne trovato morto in auto: è suicidio, si è sparato un colpo di pistola al cuore Le indagini della Polizia di Stato hanno confermato il suicidio – ipotesi già avanzata ieri – come causa della morte del 19enne, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri a Caivano.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È suicidio: il giovane di 19 anni – F.F. le sue iniziali – il cui cadavere è stato trovato ieri, martedì 25 aprile, a Caivano, nel Napoletano, si è sparato un colpo al cuore per farla finita. A confermarlo sono le indagini portate avanti dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore della Polizia di Stato, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nonché i rilievi della Polizia Scientifica, giunta sul posto subito dopo il macabro ritrovamento.

Vicino al cadavere era stata trovata una pistola

Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 aprile, una pattuglia del commissariato di Frattamaggiore, in transito a Caivano, era stata fermata da alcuni passanti: in una Fiat Panda, parcheggiata in via Viggiano, nella zona industriale della città, c'era il cadavere di un uomo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto il corpo del 19enne, che giaceva nell'abitacolo con una ferita d'arma da fuoco nella parte sinistra del torace. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne.

Accanto alla Panda e al cadavere, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto una pistola di piccole dimensioni, con tre cartucce nel caricatore; per terra, anche un bossolo. Il ritrovamento dell'arma ha fatto subito propendere per la pista del suicidio, poi purtroppo confermata dalle indagini.