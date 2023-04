Tragedia a Caivano, 19enne trovato morto nella sua auto con un colpo di pistola al petto A scoprire il cadavere del giovane sono stati alcuni passanti, che hanno allertato la polizia: la salma è stata sequestrata per l’autopsia.

Una macabra scoperta, quella effettuata nel pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile, a Caivano, nella provincia di Napoli: il cadavere di un giovane di 19 anni è stato rinvenuto per strada, all'interno della sua auto. Sono stati alcuni passanti a scoprire il corpo, in via Viggiano, e ad allertare una pattuglia del commissariato Frattamaggiore della Polizia di Stato, che stava transitando di lì.

Accanto al cadavere è stata rinvenuta una pistola carica

Giunti sul posto, intorno alle 15.30 di oggi, i poliziotti hanno individuato il cadavere del giovane, che è stato indentificato come F.F., nato a Napoli nel 2004: il giovane, riverso nella sua auto, presentava un colpo di pistola al petto, nella parte sinistra. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne.

Per terra, nei pressi dell'auto e del cadavere, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto una pistola di piccole dimensioni, completa di tre cartucce all'interno del caricatore e un bossolo; gli inquirenti non escludono possa trattarsi di un suicidio, ma al momento non escludono nessuna ipotesi.

Disposta l'autopsia sul corpo del 19enne

Per le indagini di rito, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Scientifica, mentre per chiarire le precise cause della morte e la dinamica di quanto accaduto il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo del 19enne. I poliziotti hanno constatato la presenza nell'area di telecamere di sorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi utili ai fini delle indagini.