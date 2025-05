Cagnolino precipita nel pozzo per 25 metri: salvato dai pompieri nel Casertano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Cagnolino precipita in un pozzo artesiano profondo 25 metri. Il piccolo animale, di razza volpino, però, sopravvive alla caduta e comincia ad abbaiare per richiamare l'attenzione. Sul posto arrivano i vigili del fuoco che riescono ad individuarlo seguendo i suoi guaiti ed a raggiungerlo calandosi con una corda. Il cagnolino è stato recuperato e restituito all'affetto della sua famiglia.

Cane precipita nel pozzo artesiano a Camigliano, salvato dai pompieri

Il salvataggio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio 2025. L'episodio è avvenuto a Camigliano, in via Rotoli, in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, con una squadra proveniente dalla sede centrale del Comando di Caserta, con il supporto del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale). Il cagnolino, secondo le prime ricostruzioni, era scomparso da alcune ore. La sua famiglia si era preoccupata della sua assenza e così aveva chiamato i soccorsi.

Un operatore del Saf si è calato con le funi

Quando sono giunti sul posto, i pompieri hanno capito che il volpino era caduto in un pozzo artesiano profondo circa 25 metri, situato in un terreno adiacente all’abitazione dei proprietari, in stato di totale abbandono. Una volta individuato l’animale in fondo al pozzo, i Vigili del Fuoco hanno rapidamente allestito le attrezzature di recupero. Un operatore del nucleo S.A.F. si è calato all’interno del pozzo, ha imbracato con cura il cane e lo ha riportato in superficie, riconsegnandolo sano e salvo alla famiglia. Adesso il piccolo quadrupede sta bene ed è stato restituito alla sua famiglia che ha potuto riabbracciarlo. Sarà comunque sottoposto ai controlli veterinari di rito per ulteriori accertamenti.