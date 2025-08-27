napoli
Cagnolino chiuso da un mese in uno stanzino: i Carabinieri salvano il piccolo Tudor

Un cagnolino salvato dai carabinieri, che lo hanno chiamato Tudor: era chiuso da oltre un mese in uno stanzino piccolo e sporco, senza poter uscire.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Il piccolo Tudor salvato dai carabinieri
Il piccolo Tudor salvato dai carabinieri

Un cagnolino di appena tre mesi, chiuso da oltre trenta giorni in uno stanzino piccolo e sporco, è stato salvato dai carabinieri a Parete, nel Casertano. Il piccolo sta bene, e i militari dell'Arma gli hanno dato un nome: Tudor. Nessuno infatti finora pare che gli avesse dato un nome. Il cucciolo è stato affidato ai medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ed ora attende l'adozione.

Tutto è iniziato dopo l'intervento dei carabinieri della stazione di Parete in un'abitazione, per un controllo ispettivo relativo allo stato di salute degli occupanti e alle precarie condizioni igieniche più volte segnalate. Ma ad attirare l'attenzione è stato uno stanzino, piccolo e maleodorante, dove era stato chiuso da oltre un mese un cucciolo di cane maschio, di taglia media, di circa tre mesi. Il piccolo meticcio, dal mantello bianco e nero, non aveva neanche un nome: era rinchiuso nello stanzino senza poter uscire, in condizioni igieniche pessime e malnutrite. Dopo le prime cure del caso da parte dei veterinari dell'ASL di Caserta, il piccolo è stato affidato agli assistenti sociali, ed ora attende l'adozione da parte di una famiglia che possa dargli le cure e le attenzioni di cui ha bisogno.

Caserta
Cronaca
napoli
