Cagnolino chiuso da un mese in uno stanzino: i Carabinieri salvano il piccolo Tudor

Un cagnolino salvato dai carabinieri, che lo hanno chiamato Tudor: era chiuso da oltre un mese in uno stanzino piccolo e sporco, senza poter uscire.

Un cagnolino di appena tre mesi, chiuso da oltre trenta giorni in uno stanzino piccolo e sporco, è stato salvato dai carabinieri a Parete, nel Casertano. Il piccolo sta bene, e i militari dell'Arma gli hanno dato un nome: Tudor. Nessuno infatti finora pare che gli avesse dato un nome. Il cucciolo è stato affidato ai medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ed ora attende l'adozione.

Tutto è iniziato dopo l'intervento dei carabinieri della stazione di Parete in un'abitazione, per un controllo ispettivo relativo allo stato di salute degli occupanti e alle precarie condizioni igieniche più volte segnalate. Ma ad attirare l'attenzione è stato uno stanzino, piccolo e maleodorante, dove era stato chiuso da oltre un mese un cucciolo di cane maschio, di taglia media, di circa tre mesi. Il piccolo meticcio, dal mantello bianco e nero, non aveva neanche un nome: era rinchiuso nello stanzino senza poter uscire, in condizioni igieniche pessime e malnutrite. Dopo le prime cure del caso da parte dei veterinari dell'ASL di Caserta, il piccolo è stato affidato agli assistenti sociali, ed ora attende l'adozione da parte di una famiglia che possa dargli le cure e le attenzioni di cui ha bisogno.