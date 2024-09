video suggerito

Cagnolina abbandonata sull'Asse Mediano tra le auto in corsa: salvata, ora cerca casa La cagnetta vagava sperduta all'altezza di Giugliano: è stata salvata dai volontari e dalle guardie zoofile. Borrelli (Avs): "In aumento il fenomeno degli abbandoni di animali"

A cura di Pierluigi Frattasi

Una cagnolina abbandonata vaga sull'Asse Mediano di Napoli, all'altezza di Giugliano, sperduta tra le auto in corsa. Qualcuno di buon cuore se ne accorge. I volontari e le guardie zoofile arrivano sul posto e la avvicinano con cautela, per non spaventarla. Riescono a raccoglierla e a metterla in sicurezza. Più tardi si scoprirà, con l'ausilio dei carabinieri, che la povera cagnetta è di proprietà di un cittadino straniero residente a Villaricca. Alla presenza dei militari, l'uomo ammette di avere abbandonata la bestiola. Per lui a quel punto scatta la denuncia per abbandono di animale.

La cagnetta salvata da volontari e guardie zoofile

Una storia triste che, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine. Adesso la cagnetta, che non ha ancora un nome, cerca una nuova famiglia che possa adottarla e volerle bene. A raccontare la storia è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra): "Il fenomeno degli abbandoni è in aumento. La cagnetta meticcia è stata salvata dai volontari e dalle guardie zoofile dell'Organizzazione internazionale per la protezione animali guidate da Nando Cirella. L'appello è quello di trovare una nuova famiglia per questa cagnolina di 10 mesi. Purtroppo il fenomeno degli abbandoni è in enorme crescita. La disumanità crescente si abbatte innanzitutto sui nostri amici a 4 Zampe".

Abbandonata in strada sull'Asse Mediano a Giugliano

Martedì sera, le guardie zoofile si sono accorte della presenza di un cane terrorizzato che si aggirava lungo l'Asse mediano, all'altezza di Giugliano. Riescono a individuare il proprietario nella figura di uno straniero residente a Villaricca. Le guardie, coordinate da Nando Cirella, hanno però voluto approfondire la vicenda scoprendo che esistevano segnalazioni della povera bestiola che vagava nella zona già nei giorni precedenti.

Ora cerca una famiglia che voglia adottarla

A questo punto Cirella ha verificato che nei 10 giorni precedenti al ritrovamento nessuno aveva fatto denuncia di scomparsa dell'animale. Lo stesso Cirella ha contattato i militari dell'Arma di Villaricca affinché si recassero presso il domicilio dello straniero che figurava come proprietario della cagnolina. I carabinieri, coordinati dal comandante della locale stazione, Pietro Amati, sono dunque andati a casa del romeno: il quale ha candidamente ammesso di avere abbandonata la bestiola. A quel punto per lui è scattata la denuncia di abbandono di animale. La cagnolina è stata trasferita presso la struttura di Giugliano dell'Oipa, a Varcaturo ed è stata coccolata e rifocillata dai volontari della struttura di Enza Buono. Adesso si lavora alla ricerca di un'adozione sicura.