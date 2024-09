video suggerito

Cade la statua della Madonna durante la processione, fedeli in lacrime: "Brutto presagio" A Mirabella Eclano la statua della Madonna del Carro cade durante la processione: panico tra i fedeli, poi la statua (illesa) viene rimessa sul carro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un incidente durante la processione ha portato alla caduta della statua della Madonna del Carro a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. E tra i fedeli è scoppiato il panico, temendo si trattasse di un cattivo presagio. Fortunatamente, la statua non ha riportato danni, ed è stata subito rialzata e rimessa sul carro per proseguire la processione.

Tutto è accaduto in pochi attimi: la statua si è staccata improvvisamente dal supporto mentre la processione scendeva una scalinata, ed è finita al suolo. La folla ha gridato per lo spavento, e c'è chi è scoppiato anche in lacrime, ma fortunatamente la statua, protetta da un supporto di legno provvidenziale, è stata subito rialzata e rimessa sul carro. L'impatto emotivo, però, è stato consistente. In molti hanno temuto il cattivo presagio imminente, salvo poi risollevarsi a loro volta vedendo che fosse tornata in piedi.

E ora la città si prepara al G7 Interno, riservato ai Ministri degli Interni dei paesi del G7 che si terrà il 3 e 4 ottobre. A presiedere la riunione ci sarà il Ministro Matteo Piantedosi, e oltre ai ministri stranieri ci sranno il Vice Presidente della Commissione europea e la Commissaria per gli Affari Interni, nonché i Ministri dei Paesi Terzi invitati e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali (Interpol, OIM, UNHCR, UNODC). Dopo lo spavento durante la processione, dunque, è già tempo di organizzare un grande evento nella cittadina irpina.